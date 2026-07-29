Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gelmesinden önceki döneme göre daha umutlu olduğunu belirterek, Guterres’in görev süresi dolmadan 5+1 toplantı ihtimalinin de düşük olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından bugün saat 14.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter’in heyeti ile birlikte adaya gelmesi ve üçlü görüşmeyi değerlendiren Erhürman, çok somut çıktılar elde edilememesine karşın Guteress'in ziyaretini olumlu ve önemli olarak nitelendirdi.

Erhürman, Guterres’in yaptığı açıklamada güven yaratıcı önlemler ve metodoloji konusundaki hazırlıklara özel bir önem verdiğinin görüldüğünü, bu konularda anlamlı ilerlemenin kaydedilmesiyle “Çözüme giden yolun taşlarının doğru döşeneceğini” söyledi.

Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı yapılmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Sonuç üreteceği önceden güvence altına alınmış bir 5+1 istiyoruz.” dedi.

“Bu kez farklı olacak” yaklaşımının, metodoloji kelimesinin Genel Sekreter’in açıklamalarında yer almasıyla ete kemiğe büründüğünü de kaydeden Erhürman, önlerinde artık bir yol haritası olduğunu, bunun doğru yol haritası olduğunu ve sürece katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Genel Sekreterin açıklamasının da çok açık olduğunu, güven yaratıcı önlemler ile metodoloji konularında ilerleme beklediğini belirten Erhürman, üçlü görüşmeden “Ev ödevleri” ile çıktıklarını belirtti.