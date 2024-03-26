DİSİ Başkan Yardımcısı görevini sürdürürken Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday gösterilmediği için istifa eden Marios Pelekanos’un aşırı sağcı ELAM partisine geçerek, bu partinin AP adayı olmasının yankıları sürüyor.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu dün konuya ilişkin soruları yanıtında DİSİ’nin ELAM’la hiçbir siyasi görüş örtüşmesine sahip olmadığını vurguladı.

Pelekanos’un ELAM’dan aday olması konusunda ise “herkesin kendi seçimleriyle değerlendirilebileceğini” belirten Dimitriu, “Vatandaş da kendi değerlendirmesini yapacak" şeklinde konuştu.