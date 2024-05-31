Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçlarından tutuklanan Kıbrıslı Rum Dimitrios Eleftherıadıs ile Rus uyruklu Sergei Ropashof ve Sergei Semenovich Anıkın bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Doğcan Kırgeç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısında LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan Dimitrios Eleftherıadıs’in hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan Sergei Semenovich Anıkın’in pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi. Polis, Dimitrios Eleftherıadıs’in Sergei Semenovich Anıkın için verdiği Azerbeycan pasaportunun sahte olduğunun anlaşıldığını belirtti. Polis, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken aracın arka koltuğunda oturan Sergei Semenovich Anıkın’ın inip, koşarak askeri yasak bölgeye ihlal edip, KKTC’ye giriş yaptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis, tutuklanan Dimitrios Eleftherıadıs’in ifadesinde aracına benzin almak için Ortaköy’de K-PET isimli benzin istasyona gittiğini, o esnada kırmız renk bir aracın yanına yanaştığını ve araçta bulunan tanımadığı iki erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan Sergei Semenovich Anıkın’ı kuzeye getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 100 doları aldığını ve Metehan Kara Girişi Kapısında ara bölgeden Sergei Semenovich Anıkın’ı alıp, ülkeye geldiğini söylediğini açıkladı

Polis memuru, 100 dolar nakit para zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Pois, Dimitrios Eleftherıadıs’in yanına petrol istasyonunda yanaşan kırmızı renkli ZUA 002 aracın İskele’de tespit edildiğini anlattı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, Sergei Semenovich Anıkın ile Sergei Ropashof’un araçta birlikte olduklarının belirlendiğini ve tutuklandıklarını açıkladı

Polis, Sergei Ropashof ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye giriş-çıkış kaydının tespit edilmediğine vurgu yaptı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlıların aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.