Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke ortak bildiriye imza attı.

Aralarında Fransa, Hindistan ve Çin’in bulunduğu ülkeler, "açık, kapsayıcı ve etik" yapay zeka konusunda uzlaşmaya vardı.

Çok taraflı bir atmosferde yapay zeka ve enerjiye ilişkin soruların "ilk kez" ele alındığı kaydedilen bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini “olumlu” yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, yapay zeka yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapay zekanın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için ilerleme sağlanması gerektiğinin altı çizilen bildiride, yapay zekanın toplumlar ve gezegen için "sürdürülebilir" kılınmasının öncelikli olduğu ifade edildi.

Bildiriye imza atan ülkeler arasında ABD ve İngiltere yer almadı.

- ABD: “Yapay zekaya karşı düzenlemelerin sektörü öldürebileceğine inanıyoruz”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yapay zekaya yönelik düzenlemelere karşı uyarıda bulunarak, "Düzenlemelerin çığır açan bu sektörü öldürebileceğine inanıyoruz." dedi.

Vance, yapay zekanın tarafsız olmaması gerektiğini ve ABD'li yapay zeka modellerinin "otoriter sansürlerden" uzak olduğunu belirtti.

"Uluslararası yapay zeka mevzuatı" oluşturulması gerektiğini söyleyen Vance, Avrupalı partnerlerine bu konuya olumlu yaklaşması için çağrı yaptı.

"Biz, aynı zamanda yabancı düşmanların yapay zeka yazılımını silah haline getirerek tarih yazmaya çalıştıklarını, kullanıcıları denetlediklerini ve sansür uyguladıklarını gördük." ifadesini kullanan Vance, "Bazı otoriter rejimler, diğer ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmak, propaganda yapmak ve verilerini ele geçirmek için yapay zekayı kullanarak askeri istihbaratını güçlendirdi." diye konuştu.

Vance, yapay zekanın insanların yerini asla alamayacağını, ancak insanları daha üretken, refah ve özgür yapacağını söyledi.