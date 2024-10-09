Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadın hakları savunucuları, İsrail'in bir yıldır saldırılarına maruz kalan Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Bastille Meydanı'na kadar yürüyen Filistin destekçileri, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını ve Gazze'deki soykırımın sona ermesini istedi.

Omuzlarına kefiye takan göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile Gazze'de ölen sivillerin fotoğraflarını ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için mum taşıdı.

İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı uyguladığı politikalara tepki gösteren eylemciler, "Özgür Filistin" ve "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.