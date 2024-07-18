Fransa'nın başkenti Paris'te bir restoranın bahçesine dalan aracın sürücüsü kaza yerinden kaçtı ancak kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te kontrolden çıkan araç, Pere-Lachaise mezarlığı yakınlarında cadde üzerinde yer alan bir restoranın bahçesine daldı.

Reuters'ın haberine göre, dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybederken, üçü ağır durumda olmak üzere toplam altı kişi de yaralandı.

Kazadan sonra aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ancak yaklaşık bir saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Araçta bulunan yolculardan birinin yapılan testler sonucunda alkol ve uyuşturucu kullandığının tespit edildiği de aktarıldı.

Fransa, 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları öncesinde alarmda. Özellikle başkent ve çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Araçta bulunan yolculardan birinin yapılan testler sonucunda alkol ve uyuşturucu kullandığının tespit edildiği de aktarıldı.

Fransa, 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları öncesinde alarmda. Özellikle başkent ve çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alındı.