Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, dün Meclis Enerji Komitesi toplantısı sırasında “Great Sea Interconnector” projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesi “EuroAsia: Hükümet İncelemeden İncelemeye Koşuyor” başlığıyla verdiği haberinde Rum hükümetinin “Great Sea Interconnector” projesi için yeni bir maliyet araştırması talep ettiğini yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Meclis Enerji Komitesi toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, hükümetin; nihai yatırım kararı için Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısının uygulama organı olan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nden (ADMİE), yeni bir maliyet-fayda analizi talep ettiğini belirtti.

Papanastasiu, 1.9 milyar Euro değerindeki projenin, eskiden başka bir uygulama organında (EuroAsia İnterconnector) olduğunu, buna bağlı olarak eski incelemelerin yapıldığını anımsatırken enerji ortamının da değiştiğine dikkati çekti.

Papanastasiu, bir soru üzerine incelemenin; iki ülke arasındaki maliyet paylaşımını ortaya koyacağını söyledi.

-Meclis Enerji Komitesi Başkanı

Alithia gazetesine göre Rum Meclisi Enerji Komitesi Başkanı Kiriakos Haciyannis dün gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın ciddi enerji meselelerinin ele alınması konusunda Hristodulidis hükümetine sert eleştirilerde bulundu.

Hacıyannis açıklamasında, daha çok akıllı sayaçlar, elektrik piyasası rekabeti konusunda ciddi eleştirilerde bulunarak, halka yönelik ciddiyet ve saygı eksikliğinden söz etti.