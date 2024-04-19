Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, 16-18 Nisan tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenen “Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Örgütü” (IRENA) konferansına katıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Papanastasiu’nun konferanstaki konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın son 2 yıl içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yenilenebilir enerji kaynakları payını en çok artıran ülkelerden biri haline geldiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun yenilenebilir enerji kaynaklarını hükümetin başarısı olarak sunsa da, bu konudaki esas başarının bir önceki hükümet döneminde sağlandığına işaret etti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili gelişme gösterse de, AB’nin en iyileri arasına girebilmek için bu doğrultuda önemli iyileştirmeler yapılması gerektiği ifade edildi.

Gazete, Akdeniz'in MED 9 adı altında toplanan AB ülke temsilcilerinin de enerji konulu bir sonraki toplantısını 30 Eylül’de Güney Kıbrıs’ta yapacağı bilgisine yer verdi.