Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriel Romanelli'yi arayarak, bölgede yaşananlara ilişkin endişesini dile getirdi.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'ta yer alan habere göre, Papa bugün Gazze'deki Rahip Romanelli ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Arjantinli Rahip Romanelli, görüşmede Gazze'deki durum hakkında Papa'ya bilgi vererek, kiliseye sığınan 450 kişiye yardım etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Romanelli, İsrail ordusunun operasyonlarını giderek daha yakından hissettiklerini belirterek, operasyonların Gazze'nin diğer mahallelerinde yoğunlaştığını, kilisenin bulunduğu bölgeyi doğrudan etkilemediğini ifade etti.

Papa 14. Leo da Rahip Romanelli'ye yaşananlara ilişkin endişesini ifade ederek, onlar için dua ettiğini söyledi.

- İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.