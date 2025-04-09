(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Muhammet Yaşar mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanı yolcu bekleme salonunda bulunan zanlının bavuluna detektor köpek Pamir'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi nisan ayı başında Bursa’da 10 adet olarak 2 bin TL ye aldığını, bir tanesini içtiğini, geri kalan kısmını 4 günlük tatile gelirken içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin Türkiye'de reçeteli olarak ve izinli kenevir kullandığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.