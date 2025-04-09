(Kamalı Haber)- Minareliköy’de meydana gelen darp suçlamasıyla ilgili tutuklanan Kemal Çağlar mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemeye olguları aktardı. Polis, 8 Mart 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Minareliköy’de sakin Kemal Çağların ikametgahın oturma odası içerisinde kendisinden boşanmak isteyen eşi Z. R. Ç'nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak sureti ile darp ettiğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçlamaları ve aleyhine getirilen davayı kabul etmediğini kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin eşini darp etmediğini, kendisinden uzaklaştırmak için ittiğini öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.