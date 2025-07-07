Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Terörden arındırılmış bir Türkiye” vizyonunun sadece ülke içi güvenlik değil, aynı zamanda bölgesel istikrar için de elzem olduğuna işaret ederek, “terörden aranmış bir Türkiye’nin gücüne güç katacağını” belirtti.

Öztürkler, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı sırasında metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden askerlere acil şifalar diledi.

Türk milletinin acısını paylaşan ve “Terörsüz Türkiye” yolunda verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Öztürkler, “Terörden arındırılmış bir Türkiye” vizyonunun sadece ülke içi güvenlik değil, aynı zamanda bölgesel istikrar için de elzem olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Öztürkler, “terörden aranmış bir Türkiye’nin gücüne güç katacağını” söyledi.

Öztürkler, “O günlerde Mücahit ve Mehmetçik, aynı cephede omuz omuza durdu, aynı bayrağın gölgesinde özgürlük için savaştı. Bugün aynı ruh, aynı inançla dimdik ayakta durmaya devam ediyor” dedi.

Ziya Öztürkler, o gün vatan savunmasının ortak bir gönül meselesi olduğunu belirterek verilen mücadelenin bugün de siyasi olarak devam ettiğini kaydetti.

Devletin bekası ve milli değerlerin korunmasına da vurgu yapan Öztürkler, “Her bir bayrağımız, her bir kurumumuz; bu topraklar uğruna şehit düşen evlatlarımızın emanetidir. Devletimize sahip çıkmak, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmaktır” dedi.

Öztürkler, “Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Türkiye ve Kıbrıs Türkü birliğini ve dirliğini daha da güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.