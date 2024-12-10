Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Kazakistan'dan gelen kardeş belediye başkanı ve heyetlerini Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Kazakistan Parlamentosu ile dostluk grubu üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay ve bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu da hazır bulundu.

Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Kazakistan’ın desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyelikten tam üyelik statüsüne geçmemiz adına desteklere ihtiyacımız vardır. Bu iş birliklerinin devam etmesi yönünde beklentilerimiz var," ifadelerini kullandı.

-İş birliği ve kardeşlik protokolü

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, iki belediye arasındaki işbirliği ve kardeşlik protokolü çerçevesinde Kazakistan heyetini davet ettiklerini belirtti.

-Kazak kardeşlerimizle güçlü bağlar kurmalıyız

Kazakistan Parlamentosu ile dostluk grubu üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay da, "Soydaşlarımızın, Türk ulusunun parçası olan Kazak kardeşlerimizi burada görmekten son derece mutluyum. Bu durum bize güç veriyor. Burada bulunmaktan dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

-İlişkilerimiz sadece ziyaretlerle kalmamalı

Bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu ise, "İlişkilerimizin sadece ziyaretlerle değil, sportif, kültürel ve ticari iş birlikleriyle de artarak devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Kazakistanlı kardeşlerimizin hem sporcularımızla, hem de kültürel alanda çalışan insanlarımızla daha iyi bir diyalog içerisinde olması temennimizdir. Ticaretin ve sporun da çok daha iyi bir noktaya gelmesini canı gönülden diliyorum" ifadelerini kullandı.

-KKTC'nin tanınması ve gelişimi için destek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, " Hayri Orçan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve bölgenin gelişmesi adına birçok imza atmış, çok değerli bir başkanımızdır" dedi.

Öztürkler, "Böyle bir bölge ve başkanla sizlerin kardeş belediye olması ve işbirliği içerisinde olmanız bizim için önemli. 41 yıl önce cumhuriyetin ilan edildiği bu binadayız. Bu bina bizim için çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yarınlarına daha güvenli bakabilmesi için çalışmak, iş birlikleri kurmak ve dünyaya açılmak gerekiyor," ifadelerini kullandı.

-Türk Devletleri Teşkilatı ve ekonomik iş birliği önemli

2022 yılında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer almaya başladıklarını belirten Öztürkler, bu teşkilatta yer almanın ilişkileri daha da güçlendirdiğini söyledi. "Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer aldıktan sonra, ilişkilerimiz hem kültürel, hem siyasi, hem de ekonomik olarak daha iyi bir noktaya gelmiştir." dedi.

Öztürkler, Kazakistan’ın desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyelikten tam üyelik statüsüne geçmemiz adına desteklere ihtiyacımız vardır. Bu iş birliklerinin devam etmesi yönünde beklentilerimiz var," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kazakistan’dan destek beklediklerini ve iş birliğinin daha yukarıya çıkabilmesi adına desteklerini sürdürmelerini istedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi gerçekleştirildi.