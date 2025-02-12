Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Alpaslan Erkoç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Başkan Öztürkler hem federasyonu hem de milli sporcuları görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, milli sporcuların defalarca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ve Türk bayrağını en üst noktalarda dalgalandırdığını vurguladı. Öztürkler, dünya şampiyonalarında ve katıldıkları etkinliklerde sporcuların, kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, engellerin toplum tarafından yaratıldığını ve doğru şartlar sağlandığında engelli bireylerin hiçbir şeye ihtiyaç duymadıklarını kaydeden Öztürkler, engellilerin önünü açmanın ve icraatta bulunmanın önemine dikkat çekerek, engellilere yönelik farkındalık yaratmanın kritik olduğunu söyledi.

Öztürkler, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uyguladığı ambargoların en sıkıntılı noktalarından birinin sportif ambargoları olduğunu belirterek, sporcuların yurt dışında ülkeyi temsil edemediğini ve müsabakalara katılamadığını, Anavatan Türkiye çatısı altında bu sorunları aşmaya çalıştıklarını vurguladı.

Öztürkler, federasyonun ve milli sporcuların çok ulvi bir görev üstlendiğini söyleyerek başarılarının devamını diledi.

Kabulde, konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.