Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyette, Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan ve Yeniden Refah Partisi KKTC Ada Başkanı Mikail Yücel de yer aldı.

Mehmet Altınöz kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin teminatının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, kardeşlik hukukunun devam edeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, Türkiye’yle KKTC’nin koparılamayacak bağlarla bağlı olduğunu, iki ülke arasındaki bağları daha ileriye taşımak için yapılan ziyaretlere büyük önem verdiklerini belirtti.

KKTC’nin bugünlere gelmesinin kolay olmadığını belirten Öztürkler, gelinen noktada Barış Harekatı'nın önemine her zaman değinmek gerektiğini söyledi.

Partinin kurucu lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın dönemin Başbakan Yardımcısı olarak Harekata verdiği desteğin büyük olduğunu ifade eden Öztürkler, 1974 Barış Harekatından sonra adaya barış geldiğini söyledi.

Barış Harekatı'nda emeği geçenleri saygıyla yad eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının yıllardır vermiş olduğu mücadelenin Barış Harekatı sonrasında anlamlı bir noktaya geldiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin son dönemlerde silahlanma alanında bazı ülkelerle yaptığı işbirliği ve enerji konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Öztürkler, "bu açıdan bakıldığında Anavatanın varlığı ve Barış Harekatının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını" kaydetti.

“Anavatanımız burada oldukça, bizler daha çok güç alıyoruz” diyen Öztürkler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başkanı Fatih Erbakan’a selamlarını iletti.