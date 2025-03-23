Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminin ilk Meclis Başkanı ve ikinci Başbakanı merhum Osman Örek’in değerli bir devlet adamı olarak daima yüreklerinde yaşayacağını vurguladı.

Öztürkler Örek’in 26. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı'nın varoluş mücadelesinde ön saflarda yer alan, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminin ilk Meclis Başkanı ve ikinci Başbakanı olan merhum Osman Örek’i vefatının 26. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Osman Örek, Kıbrıs Türk özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın en yakın çalışma arkadaşı olarak Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihindeki onurlu yerini almıştır. Osman Örek, değerli bir devlet adamı olarak daima yüreklerimizde yaşayacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”