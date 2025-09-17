Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlıkta kaliteli hizmetin ancak hasta güvenliğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, “Hastaların güvenliği yalnızca tıbbi bir görev değil, insani ve etik bir zorunluluktur” dedi.

Birlikten yapılan açıklamada, hasta güvenliğinin sağlık hizmetleri sırasında oluşabilecek riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve önleyici tedbirler almak için uygulanan prosedürler, politikalar ve kültürel yaklaşımları kapsadığı belirtildi.

KTTB, hasta güvenliğinin hastaların sağlık kuruluşuna başvurdukları andan taburcu olana kadar geçen tüm süreçte korunması gerektiğine dikkat çekerek, en temel önceliğin hastaların zarar görmesini önlemeye yönelik yaklaşımlar olduğunu kaydetti.

- Enfeksiyon ve ilaç hataları öne çıkan riskler

KTTB, hasta güvenliği için öncelikli alanları; enfeksiyonlardan korunma, hastane içi risklerin azaltılması, ilaç ve medikal hataların önlenmesi, kronik hastaların düzenli takibi ve sorunların zamanında çözülmesi olarak sıraladı.

- Kalite sistemi ve bildirim mekanizması çağrısı

Açıklamada, hasta güvenliği kültürünün sağlık çalışanlarının bilgi ve becerileri kadar yöneticilerin destekleyici politikalarıyla da güçleneceği ifade edilerek, sağlıkta kalite sisteminin derhal hayata geçirilmesi gerektiği savunuldu.

Tüm sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği odaklı eğitim, denetim ve sürekli gelişimin öncelik olması gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca, “Hasta Güvenliği Bildirim Sistemi”nin oluşturulmasının önemine işaret edildi.

KTTB, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 yılı için belirlediği “Başından İtibaren Hasta Güvenliği” sloganını anımsatarak, özellikle 0-9 yaş arasındaki tüm çocukların doğumdan itibaren güvenli ve kaliteli sağlık hizmetine erişiminin bir hak olduğuna dikkat çekti.