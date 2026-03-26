Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu Başkanı Serhun Alakuş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile KKTC iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak yatırımların önemi ele alındı.

Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC’li iş insanları arasındaki iş birliğinin kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinin hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin çıkarına olduğunu ifade eden Öztürkler, KKTC’de yürütülen yatırımların Türkiye tarafından desteklendiğini ve ülke ekonomisine canlılık kazandıracağını kaydetti.

Öztürkler, Türkiye ile KKTC iş dünyasının el ele vererek ortak hedefler doğrultusunda yürüyeceklerini söyledi.

Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu Başkanı Serhun Alakuş da, çalışmaları hakkında bilgi verdi.