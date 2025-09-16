Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den hava savunma sistemi almasına tepki gösterdi.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada 1974 Barış Harekâtı sonrasında adada barış ve huzurun tesis edildiğini hatırlatarak, bugün Kıbrıs’ta silahların gölgesinde değil, barış ve istikrar ortamında yaşanıyorsa bunun, 1974’te gerçekleştirilen Barış Harekâtı sayesinde olduğunu hatırlattı. Öztürkler, “O günden bu yana adada tek bir çatışma yaşanmamış olması, bu gerçeğin en büyük göstergesidir” dedi.

Güney Kıbrıs’ın bir taraftan uluslararası camiaya müzakere masasında çözüm arayışında olduğunu ifade ederken, diğer taraftan silahlanmaya hız vermesinin samimiyetsizlik olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Müzakere iradesinden söz eden bir yönetimin aynı anda milyarlarca euroluk silah anlaşmalarına imza atması barışa olan inancını değil, aksine çatışma arzusunu ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemlerinin adaya konuşlandırılmasının asıl amacının savunma değil, Kıbrıs Türk halkını baskı altında tutmak ve Doğu Akdeniz’de güç gösterisi yapmak olduğuna işaret eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs’ın bu girişimlerle hedefi, barış ortamını güçlendirmek değil, bölgede gerilimi artırmaktır. Asıl niyetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarını artırmak ve adadaki güç dengelerini kendi lehlerine çevirmektir. Ancak bilinmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, güvenliğini ve varlığını korumakta kararlıdır.”

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Öztürkler, “Doğu Akdeniz’de barışın yolu yeni silah sistemleri yığmaktan değil, karşılıklı güveni tesis edecek adımlar atmaktan geçmektedir. Uluslararası camia Güney Kıbrıs’ın samimiyetsiz tutumunu artık görmeli ve barışa hizmet etmeyen bu tehlikeli girişimlere göz yummamalıdır” dedi.