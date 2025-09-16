Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Türk Dünyası Sigorta Birliği’ne gözlemci üye oldu.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin Türk Dünyası Sigorta Birliği’ne gözlemci üyeliği, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen 1. Genel Kurul’da atılan imzalarla resmen kabul edildi.

2009 yılında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın ilkelerini sigortacılık ve reasürans alanına taşıma vizyonuyla kurulan Türk Dünyası Sigorta Birliği, üye ve gözlemci ülkeler arasında sigorta piyasalarının entegrasyonunu ve karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplantı, “Sigortacılıkta Düzenleyici Yaklaşımlar” ve “Gelecek Hedefler ve Öngörüler” panelleriyle gerçekleşti. Katılımcılar arasında Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC’den sektör temsilcileri yer aldı.

Genel kurulda, Türk Dünyası sigortacılığının geleceğine yön verecek stratejik hedefler şu şekilde belirlendi:

“Katastrofik Hasar Havuzu – Deprem ve büyük felaket risklerine karşı ortak havuz oluşturulması, Reasürans Koruma Birliği – Üye ülkeler arasında ortak reasürans mekanizmasının kurulması, Dijitalleşme İş Birliği – Dijital altyapı, mevzuat uyumu ve bilgi paylaşımının artırılması.”

Öte yandan birliğin etkinliğini artırmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanan ihtisas komiteleri kurulacak. Bu komiteler, reasürans, katastrofik risk yönetimi, dijitalleşme, tüketici hakları ve yeşil sigortacılık gibi alanlarda çalışacak.