Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, cuma günü Ortopedik Özürlüler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin istihdam önündeki engelleri tespit etme, farkındalık yaratma ve uygulanabilir öneriler geliştirme konusundaki başarısına dikkat çekti. Kibrit, "Birlikte hareket ettiğimizde, engeller artık zorluk değil; onlar için çözümler üretebileceğimiz fırsatlar haline gelir." ifadelerini kullandı.

-Stoleru

Avrupa Komisyonu adına konuşan Sivil Toplum Program Yöneticisi Mihai Florin Stoleru ise projenin engelli bireyleri, sivil toplumu, yerel toplulukları ve özel sektörü ortak bir amaç etrafında bir araya getirmedeki etkisine dikkat çekti. Stoleru, çabaların devam etmesi gerektiğini kaydederek, engelli haklarını teşvik eden girişimlere AB'nin süregelen desteğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca Batuhan Kırdar ve Tünay Özyay'ın mesleki yolculuklarını anlatan iki rol model videosu katılımcılarla paylaşıldı.