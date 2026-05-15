TatilBudur tarafından misafir değerlendirmelerindeki memnuniyet puanlarına göre belirlenen başarı ödüllerinde, memnuniyet puanı 9 ve üzeri olan oteller ödül almaya hak kazandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs genelinde ödül alan en iyi 40 otel arasında yer alan Merit Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs’ta bu ödülü alan dört otelden biri oldu.

Kusursuz misafir deneyimini ön planda tutan hizmet anlayışı, kalite standartları ve sürdürülebilir memnuniyet yaklaşımıyla öne çıkan Merit Lefkoşa Otel, elde ettiği bu başarıyla bölge turizmindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Merit Lefkoşa Otel’den yapılan yazılı açıklamada, misafirlerden alınan yüksek değerlendirme puanlarının uyumlu bir ekip çalışmasının ve hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğu belirtilirken konaklamaları sonrasında değerlendirme yapan tüm misafirlere teşekkür edildi ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.