Yeniboğaziçi Belediyesi (YBB), 14-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Yeniboğaziçi Belediye Başkan Vekili ve Festival Komite Başkanı Esen Beyköylü, Uluslararası Halk Oyunları Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyonları Konseyi (CIOFF) Kuzey Kıbrıs Başkanı ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Kültür Sanat Birim Sorumlusu Mehtap Sayıner ile Spor Komite Sorumlusu Anıl Sarımustafaoğlu konuşma yaptı.

Toplantıda festivalin tarihleri, programı ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verildi. Sekiz gün sürecek festival kapsamında farklı ülkelerden halk dansları ekiplerinin gösterileri, konserler, spor organizasyonları, yarışmalar, çocuk etkinlikleri ve kültürel programlar düzenleneceği belirtildi.

-Beyköylü

Yeniboğaziçi Belediye Başkan Vekili ve Festival Komite Başkanı Esen Beyköylü, zorlu bir süreçten geçildiğini ve festivalin düzenlenip düzenlenmemesi konusunda tereddüt yaşadıklarını belirtti. Esnaf ile belde halkının talebi doğrultusunda belediye meclis üyeleriyle birlikte sorumluluk alarak festival hazırlıklarını başlattıklarını söyleyen Beyköylü, festivali panayır olarak başlatan Ertan Akbelli’ye, festival konseptiyle devamını sağlayan Cemal Biren ve Mustafa Zurnacılar’a, bu yılki festivalin organizasyonunu başlatan Katip Demir’e teşekkür etti.

Ayrıca; CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa 6. Yeniboğaziçi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin içeriği, Kültür Sanat Birim Sorumlusu Mehtap Sayıner, festival kapsamında gerçekleştirilecek konserler ile kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin detaylı bilgi ve Spor Komite Sorumlusu Anıl Sarımustafaoğlu ise festival programında yer alan spor etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

-Program…

Festival, 14 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek kortej ve açılış töreniyle başlayacak. Açılış gecesinde halk dansları gösterilerinin ardından Fatma Turgut sahne alacak. Festival süresince Grup Otantik, Şermin Sekizler, SASH, AREM & ARMAN DJ Performans, Okan Kaya ve Miraç Yılmaz, Resul Dindar, Güler Soybir, Fikri Karayel, Grup Deniz Feneri ve Koray Avcı müzikseverlerle buluşacak. Festival kapsamındaki tüm konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

Festivalde ayrıca Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği tarafından hazırlanan “Genablaların Marifeti” Defilesi – Kıbrıs El Sanatları ile Harmanlanmış Özel Koleksiyon izleyiciyle buluşacak; Yeniboğaziçi Belediye Parkı’nda Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan 7. Aytotoro Tavası ve Yöresel Kıbrıs Lezzetleri Yarışması , Halk Dansları ekiplerinin renkli gösterileri, Karadenizliler Gecesi, Çocuk Etkinlikleri Günü, 3. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası, Yıldızlar Futbol Turnuvası, Merhum Avcılar Anısına Sporting yarışması gibi birçok etkinlik yer alacak.

15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 21 Ağustos Cuma günü Grup Deniz Feneri ve Koray Avcı konserleriyle sona erecek.