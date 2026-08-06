Girne’de bu sabahın ilk saatlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Nizam Allanazarov hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 01.30 sıralarında Girne'de Gazi Osman Paşa Sokak'ta bir apartmana ait otoparkta ilk tespitlere göre 7 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bıçaklanan Nizam Allanazarov (E-40), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan R.A. (E-37) ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.