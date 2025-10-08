Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde KKTC'ye verdiği desteğin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenen TDT Zirvesi’nde Erdoğan’ın KKTC'ye yönelik destek mesajını değerlendiren Öztürkler, Erdoğan’ın “İki devletli adil çözüm konusunda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin KKTC’nin yanında olduklarını müşahede ediyorum” sözlerinin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki meşru statüsüne verilen desteğin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Genç’te Sabah programına katılarak Meltem Sonay’ın sorularını yanıtladı gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

-"Stratejik bir değer"

Açıklamanın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında şekillenen birlikteliğin sadece diplomatik bir dayanışma değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak vicdanı ve geleceği açısından stratejik bir değer taşıdığını ifade etti.

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine güç katmaktadır. Bu destek, iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası düzeyde daha da sağlam temellerle ilerlemesini sağlayacaktır” diyen Öztürkler, Türk dünyasının ortak idealleri doğrultusunda KKTC’nin hak ettiği yeri alacağına olan inancını yineledi.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın zirvede yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, “Türk dünyasının enerji güvenliği, deniz ticareti ve bölgesel barış hedeflerine katkı sunmaktan onur duyacağız” sözlerinin KKTC’nin bölgesel iş birliklerinde aktif rol alma iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gelişen dayanışmanın, Kıbrıs Türk halkı için yalnızca diplomatik bir destek değil, aynı zamanda moral ve stratejik bir güç kaynağı olduğunu belirten Öztürkler, bu sürecin uluslararası tanınma yolunda tarihi bir fırsat sunduğunu ifade etti.

“Bu birliktelik, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alma mücadelesine büyük katkı sağlayacaktır” diyen Öztürkler, Türk dünyasının ortak değerleri etrafında şekillenen bu sürecin önemli olduğunu söyledi.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “İki devletli çözüm” vizyonunun Anavatan Türkiye’nin desteği ile Türk dünyası tarafından sahiplenildiğini ve bu stratejinin zamanla Rum tarafınca da kabul edilmek zorunda kalınacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in takındığı tutumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Öztürkler, “İsrail’in alt yönetimi gibi davranan Hristodulidis’e sesleniyoruz: Bu topraklardaki haklarımızı kimseye bırakmayız. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve onurunu koruma kararlılığımız, bölgesel barışın temel taşıdır” dedi.