KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu,18 yaş altındaki çocuklara bazı yerlerde sigara satışı yapıldığı duyumu aldıklarını, bu durumun çocukların sağlığı ve toplumun geleceği için büyük bir tehdit olduğunu belirterek, bu tür satışları fark eden vatandaşların ALO 1191 hattını arayarak bildirimde bulunmalarını istedi.

Hatipoğlu yaptığı yazılı açıklamada,"Bu hat, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun toplumla birebir iletişim kurduğu bir bildirim ve danışma hattıdır." dedi.

"Bilimsel araştırmalar, sigaraya erken yaşta başlayan bireylerde bağımlılığın daha güçlü olduğunu ve bunun kalp, akciğer hastalıkları gibi ciddi sorunlara yol açtığını kanıtlamıştır" diyen Hatipoğlu, elektronik sigaraların da bu bağımlılığı pekiştirerek çocukların sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nun, bu alanda akademik çalışmalar yürüttüğünü ve Avrupa Okul Anketi Alkol ve Diğer Uyuşturucu Maddeler Projesi (ESPAD) kapsamında 2024 verileriyle de bu konuyu yakından takip ettiğini kaydeden Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar, ülkemizde gençler arasındaki sigara ve elektronik sigara kullanımının yaygınlığını ve risklerini açıkça ortaya koymaktadır.

Ailelerin bilmesi gerekenler şunlardır: Çocuklarınızın kimlerle vakit geçirdiğini ve nerede olduklarını bilin, onlarla açık ve samimi iletişim kurun. Sigara ve elektronik sigaranın zararlarını basit bir dille anlatın, hayır diyebilme becerisi kazandırın. Okul ve öğretmenlerle iletişimde kalın, ve en önemlisi onlara rol model olun; sigara kullanmaktan kaçının ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinin.

Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemizdir, onların bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için hep birlikte bilinçli adımlar atmamız şarttır. KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak, bu yolda tüm kamuoyunu bilinçli olmaya ve çocuklarımızı korumak için sorumluluk almaya davet ediyoruz."