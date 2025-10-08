Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, 8 Ekim Gardiyanlar Günü’nü kutladı.

Bengihan, yazılı açıklamasında zor koşullarda fedakarlıkla görev yapan gardiyanların daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Güven Bengihan, ülkedeki nüfusun kontrolsüz girişlere bağlı olarak sürekli arttığını, buna bağlı suç ve suçlu sayısının yükseldiğini, Merkezi Cezaevi’nin kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırdığını, her iki cezaevi de kullanıldığı için personel eksikliğinin ve iş yükünün arttığını belirtti.

Gününün ihtiyaçlarını karşılaması için cezaevi mevzuatının da acilen güncellenmesi gerektiğini kaydeden Bengihan, personel eksikliği gerekçesiyle 10 yıl hizmeti olup hala derece terfisi alamayan gardiyanlar olduğunu da ifade etti.

“Gardiyanlarımızın çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması ve mahkumların da insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılması bizler için büyük önem taşıyor” diyen Güven Bengihan, bu alandaki mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.