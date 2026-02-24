Nami askeri törenle yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Erenköy mücahidi, iş insanı Rıza Erdil Nami 84 yaşında hayatını kaybetti.

Aileden alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nami yarın askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Erdil Nami, İsmail Safa Cami’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde son sınıf öğrencisiyken, 31 Mart 1964’te Erenköy’e çıkan ilk grupta yer alan Erdil Nami, Erenköy direnişinin 60’ıncı yıl dönümde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) röportaj vermişti.

Nami, “Biz talebe olarak vazifemizi yaptık. ‘Bu ada bizimdir.’ diyebilmek için bu mücadeleyi vermemiz, Türkiye’ye ve dünyaya memleketimiz için savaşacağımızı ispat etmemiz lazımdı. Onun gönül rahatlığı içindeyiz.” demişti.