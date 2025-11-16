Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında adada bulunan Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Ziya Öztürkler, KKTC’nin 42. kuruluş yıldönümünde Azerbaycan’dan gelen heyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katkılarıyla ilişkilerin önemli bir noktaya geldiğini ifade ede Öztürkler, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gaffarova ve Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’in desteklerinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

“Ortak tarihimiz, dilimiz ve değerlerimiz var” diyen Öztürkler, halklar arasındaki gönül köprülerinin karşılıklı anlayışla güçlenerek devam etmesi gerektiğini söyledi.

Karabağ Zaferi’ni Kıbrıs Türk halkının coşkuyla karşıladığını belirten Öztürkler, ülkede eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin ve sanatçıların katkılarına değindi.

Kazakistan’da gerçekleşen temasları sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Meclis Başkanı Gaffarova’nın büyük desteğini gördüğünü aktaran Öztürkler, “Böylesi tarihi günler sizlerle daha anlamlı. Ziyaretiniz, gönül birliğimizin en güçlü göstergesidir” dedi.

-Feyziyev

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Azerbaycan Parlamentosu’nun tamamının gönülden KKTC Dostluk Grubu üyesi olduğunu vurguladı.

Bakü’de KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona bu yıl rekor düzeyde katılım gerçekleştiğini belirten Feyziyev, “15 Kasım KKTC’nin olduğu kadar bizim için de bir bayramdır” dedi.

Karabağ Zaferi ile KKTC’nin ilanını Kasım ayının iki büyük bayramı olarak nitelendiren Cavanşir Feyziyev, “Sizin yaşadıklarınızın bir benzerini biz de yaşadık. Mücadele halen devam ediyor. KKTC’nin olmadığı her platformda bizler sizlerin yerine isteklerinizi dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin devletler düzeyinde de destekleneceğini belirten Feyziyev, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atacaklarını, bu kapsamda Kırgızistan ve Özbekistan’a ziyaretler gerçekleştireceğini ve TBMM ile iş birliği içinde bu ülkelerde KKTC dostluk gruplarının kurulması için çalışacaklarını kaydetti.

Feyziyev, konuşmasını “KKTC’ye ebedi bağımsızlık dilerim” diyerek tamamladı.