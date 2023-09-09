ÖZLENEN KARAYOLLARI HİZMETİ İLK KEZ BU YIL ÇALISTIĞI GÖRÜLÜYOR

Ergün yahat

Ülkemizde yıllardır çalıştırılmayan kara yolları dairesi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Kara Yolları Dairesi Müdürlüğüne Dürdane Abi Acı'yı atamasının ardından Karayolları Dairesinde büyük etki yarattı.

Son olarak ise Güney Meserya bölgesindeki yol kenarları Karayollari Dairesi ve Akdoğan Belediyesi işbirliğiyle yüksek olan banket yolların düzeltilmesi bir çok vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Ayrıca Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı Gazimağusa bölgesi dairesini bir aylığına tüm personeli merkez Lefkoşa'da toplayıp hizmetlerin bir merkezden verilmesi iş gücünü arttırdığını herkesin tüm çalışan personelin 105 tane personel el birliği ile çalışarak bu ülkenin hak ettiği hizmeti alması gerektiğini söyledi.