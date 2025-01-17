Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yılın başından bu yana sadece 17 günde 7 kişinin trafikte can verdiğini ifade ederek, alınması gereken tedbirlere dikkat çekti. Özkunt, hükümetin, bu konuyu öncelikli gündemine alması gerektiğini kaydetti.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ağırdağ-Girne servis yolunda meydana gelen ve anne ile 12 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği trafik kazasının yürekleri dağladığını belirterek, 2025 yılının daha ilk ayında trafik kurbanı olanların sayısının 7'ye çıktığını ifade etti.

Özkunt, “Böylece 2024 yılında kaybettiğimiz 50 insanımızla birlikte bir yılda 57 insanımızı trafik kazalarında yitirmiş olduk. Yetkisi ve görevi olmayan yurttaşlar bile kendilerine ve etraflarına ‘Bu ölümlü kazalar karşısında ne yapabiliriz?’ diye sorarken, yetkili koltuklarda oturanların duyarsızlığına ne demeli?” sorusunu sordu.

Trafik ve yol güvenliği konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile hükümeti eleştiren Özkunt, “Ulaştırma Bakanı da hükümet de sorumludur ve üzerlerine düşeni yapmakla mükelleftir. Sorumluluğu sadece sürücülere yüklemek kolaycılığına kaçamazlar” dedi.

"Ülkede sol direksiyon araç ithaline izin verilmesi tam bir sorumsuzluk örneğidir” ifadesine yer veren Özkunt, trafik ve yol güvenliğinin “SOS” verdiğini, acilen bu konuda “Kriz Masası” oluşturulması gerektiğini belirtti.

Nevzat Özkunt, uzmanlardan ve yetkililerden oluşacak Kriz Masasında masaya yatırılması gereken konuları ise şöyle sıraladı:

“-Çökme yaşanan, delikli, eğimli ve bozuk yolların tespit edilip tamiratına bir an önce başlanması

-Yaya kaldırımlarının belirginleştirilmesi ve ışıklandırılması

-Uyarıcı trafik levhalarının kontrol edilmesi ve eksikliklerin bir an önce giderilerek standardizasyona gidilmesi

-Standart dışı yolların, kavşakların yeniden yapımı için faaliyet planı hazırlanması

-Ana yollardaki çemberlerin süratle ışıklandırılması

-Yol kenarlarının genişletilmesi ve zeminin sağlamlaştırılması

-Yurt dışından gelip araç sürüşü yapacak kişilerin takip ve kontrol altına alınması ve eğitimden geçirilmesi

-‘Trafik İhbar Hattı’ oluşturularak süratli ve dikkatsiz sürüş yapan araç sürücülerini sorumlu yurttaşlarımızın ihbar edebilmesinin ve bu tür sürücülerin cezalandırılmasının sağlanması

-Bariyerler, yol genişlikleri gibi güvenliği artıran önlemlerin alınması için faaliyet planı oluşturulması.”