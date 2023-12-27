Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, ülkedeki rüşvet iddiaları karşısında, kimsenin sessiz kalamayacağını kaydederek, Polis, Savcılık ve Meclis’i göreve davet etti.

Özkunt, yaptığı açıklamada, eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün ve eski Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel’in açıklamalarına işaret ederek, söz konusu iddialarla ilgili denetleme-soruşturma mekanizmalarının çoktan devrede olması gerektiğini kaydetti

“Ülkenin adeta kalın bağırsaklarının ortaya döküldüğünü, toplumun bu yozlaşmayla başa çıkamayacağını, sosyal bir yozlaşmanın da bunun peşinden geleceğini” iddia eden Özkunt, “Bugünden sonra böyle devam edemez. Herkes yetkisini kullansın, gereğini yapsın” dedi.