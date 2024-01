Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, asgari ücretin bugünkü kurdan 720 euro ettiğini, bununla da ancak 34 kilo et alınabildiğini belirterek “Güneyde asgari ücret ortalama bin euro ve etin kilosu da 9 euro. Yani güneydeki asgari ücretli 111 kilo et alıyor. Bizim asgari ücretlimiz bile güneyden et alırsa 84 kilo alabiliyor.” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Mayıs TV’de Mayıs Manşet programına katılan Özkunt, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni parti binasının temellerinin atılacağı haberleri üzerine değerlendirmelerde bulunarak, “geminin battığını” ancak algının bu yönde olmaması için bu tür girişimler yapıldığını savundu

-“’Muhalefetiz ve sadece eleştiririz’ demiyoruz, öneri ve fikir üretip sunuyoruz”

Özkunt, enflasyon oranı açıklanıp asgari ücret açıklandıktan sonra, “alım gücünün korunması için etkin denetim yapılması” ve “asgari ücretin, komisyon toplantılarına gerek kalmadan, enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmesi” konusunda önerilerde bulundukları bir açıklama yaptıklarını hatırlattı.

Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, “24 kişilik kadroyla etkin denetim yapamam” dediğini de hatırlatan Özkunt, pahalılığın denetlenmeyeceği ve bu konuda bir adım atılmayacağı konusunda neredeyse emin olduklarını kaydetti.

Özkunt, “Halk-Market’ler kurulmasını da önerdik. Direkt üreticiden alım yapılarak ürünlerin satışa sunulmasının mümkün olduğunu söyledik. Yani ‘muhalefetiz ve sadece eleştiririz’ demiyoruz, öneri ve fikir üretip sunuyoruz” dedi.

-“Güneydeki asgari ücretli 111 kg et alırken, kuzeydeki ancak 34 kg et alabiliyor”

Canlı hayvanın üreticiden kilo alım fiyatının 200 TL olduğunu, bu rakamın üzerine 3 katı kâr marjı ekleyip satışa sunulmasının vicdan sınırlarını aştığını kaydeden Özkunt, “Bir müddet et almayın” çağrısını yineledi.

Özkunt, “Asgari ücret bugünkü kurdan 720 euro ediyor, bununla da ancak 34 kilo et alınabiliyor. Güneyde asgari ücret ortalama bin euro ve etin kilosu da 9 euro. Yani güneydeki asgari ücretli 111 kilo et alıyor. Bizim asgari ücretlimiz bile güneyden et alırsa 84 kilo alabiliyor. Yani oradaki para birimi euro olmasına rağmen, kuzeyden daha ucuza et alabiliyor. Çok ciddi bir eşitsizlik ve alım gücü farkı var kuzey ve güney arasında” dedi.

Piyasanın rehabilite edilmesinin ve denetlenmesinin şart olduğunu ancak bu denetleme mekanizmasının hükümet tarafından devreye sokulacağını beklemediklerini belirten Özkunt, fiyat karşılaştırmaları yaparak durumu ifşa etmeye ve çözüm önerileri sunmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Özkunt, UBP’nin yeni parti binasının temellerinin atılacağı haberleri üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, geminin battığını ancak algının bu yönde olmaması için bu tür girişimler yapıldığını, UBP’nin de bununla övündüğünü söyledi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Özkunt, seçmenlerin yurttaşlık bilinciyle oy vermesini istedi.