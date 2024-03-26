Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Mayıs 2023’te özel okullardaki fiyat artışlarıyla ilgili Rekabet Kurulu’na şikayet dilekçesi veren TDP’ye hala yanıt verilmediğini kaydetti.

Özkunt, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “O şikâyet dilekçemize hala bugün yanıt alamadığımız gibi; özel okullar canlarının çektikleri gibi fahiş artışlar yapmaya, devlet okulları da devletin bizzat kendi eliyle nitelikten uzaklaştırılmaya devam ediliyor” dedi.

Temel eğitimin sermayeye peşkeş çekilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Nevzat Özkunt, TDP adına şu talepleri dile getirdi:

“Kamu okullarında yeterli fiziki koşulların oluşturulması, öğrencilere sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması, tam gün eğitimin evrensel ve bilimsel koşullarının sağlanması, okulların güvenliğinin ve verimli ders ortamının sağlanması, özel okulların keyfi ve astronomik fiyat artışlarının kontrol altına alınması…”

TDP’nin süreci takip edeceğini belirten Genel Sekreter Nevzat Özkunt, “Partimiz yönetime geldiği zaman temel bir ihtiyaç olan kaliteli ücretsiz eğitimi topluma sağlayacağını taahhüt eder” dedi.