-Sertel: “Çadır yerine çok daha farklı çözümlerle yola çıkılabilirdi



Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan ve Bağımsızlık Yolu Üyesi Yusuf Özgü Sertel katıldıkları bir “Çadırda Eğitim ve Kamuculuk” konularında değerlendirmelerde bulundu.

-Özkızan

Bağımsızlık Yolundan yapılan yazılı açıklamada, Özkızan, ülkedeki tüm parti ve diğer siyasi yaklaşımlara bakıldığı zaman eğitime herhangi bir sektör muamelesi yapıldığını savundu.

“Kamusal yatırım yapmak bir hastane veya okul inşa edip bırakmak değildir” diyen Özkızan, kamusal eğitimin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Özkızan, KTOEÖS’ün Kasım ayında, ülkedeki okulların altyapısının içler açısı olduğunu, bazılarının ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladığını hatırlatarak, Namık Kemal Lisesi’nin tavanının ise geçtiğimiz sene yıkıldığını söyledi.

“Öyle bir eğitim düzeni yarattılar ki bu şartlarda tek seçenek çadır oldu” diyen Özkızan, esas yoğunlaşılması gerekenin, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin kamusal eğitim için bugüne kadar yaptıkları ve nasıl çadırda eğitim verilmek zorunda kalındığı olduğunu söyledi.

Özkızan, uzun vadeli program ve kalkınma planlarına dayanan bir siyaset üretilmesinin önemine işaret ederek, muhalif çevrelerin bu sorumluluğu olduğunu kaydetti.

-Sertel

Bağımsızlık Yolu Üyesi Yusuf Özgü Sertel, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında toplumda yaşanan tedirginliğe işaret ederek, herkesin binaların sağlamlığı konusunda endişe yaşadığını kaydetti.

Özellikle okul binalarının kötü durumda olmasını eleştiren Sertel, bu duruma bir günde gelinmediğini, gelmiş geçmiş tüm rejim partilerinin sorumlu olduğunu söyledi.

“Çadır yerine çok daha farklı çözümlerle yola çıkılabilirdi” diyen Sertel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.

Eğitimin temel hak olduğunu ve piyasa anlayışından çıkarılması gerektiğini vurgulayan Sertel, önce kamusal okulların altyapısının geliştirilmesiyle işe başlanabileceğini söyledi.

(TUĞ/FG)