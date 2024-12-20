Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özgüren ailesi ve spor camiası katıldı.

-Özsoy

KTSYD Başkanı Necati Özsoy anma töreninde yaptığı konuşmada Özgüren’i özlemle andıklarını söyleyerek, “Raif Özgüren dernek üyeliği yanı sıra birçok kuruma haberleri, fotoğrafları, maç anlatımları ile katkı koyan çok değerli bir kişiydi. Anılarını hiçbir zaman unutamayız. Aramızdan çok erken ayrıldı. Onun adını yakışır bir şekilde yaşatmak ve anmak bizlerin asli görevlerindendir. Ruhu şad olsun. Saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özgüren ailesi adına Mert Özgürgün, BRTK’da mesai arkadaşı ve eski KTSYD Başkanlarından Çelen Oben, Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı ve KTSYD Başkanlarından Ertan Birinci konuşma yaptı.