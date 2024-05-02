Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Meclis’te bir yıl önce Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından karma oyun kaldırılması konusunda ‘ivedi’ denilerek bir karar alındığını ancak daha sonra bir yıl boyunca konunun ilgili komitede hiç görüşülmediğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Yazılı açıklamasında “Bu şartlarda vatandaş bu Meclis’e nasıl güvensin?” diyen Özersay, ortada ciddi bir samimiyetsizlik olduğunu ileri sürdü.

Meclis Genel Kurulu'na gelen konuyla ilgili ivedilik alındığını ama aradan geçen bir yıllık sürede Komitede karma oyun kalkmasının hiç görüşülmediğini ifade eden Özersay, “Konu ivediydi, acildi, acele görüşülmesi gerekiyordu ama değil yasanın değiştirilmesi görüşülmedi bile! Belli ki UBP bu konuda samimi değil, başka pek çok konuda olduğu gibi...” dedi.

Muhalefeti de eleştiren Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Peki Meclis'teki muhalefet ‘madem ki ivediydi neden Komite gündemine almıyoruz?’ diye soruyor ve bu konuda bastırıyor mu? Hiç duymadık! Yarın bir erken seçim söz konusu olursa muhtemelen Meclis'teki tüm siyasi partiler çıkıp ‘seçim startı verildi, bu saatten sonra yasayı değiştirmek zor, yetişmez’ diyecekler.”

Birilerinin siyasetteki yerleşmiş statükonun bekçiliğini yaptığının açık olduğunu öne süren Özersay, “Bunu görmek ve mevcut sistemin devamından yana olan siyasi zihniyete tepki koymak zorundayız. Onun da günü gelecek, az sabır” dedi.

