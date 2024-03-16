Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sahte diploma skandalı konusundaki bir açıklamasında “pişmanlık düzenlemesi” ifadesi kullandığını savunarak, sözlerine açıklık getirmesini istedi.

Özersay yaptığı açıklamada, sahte diplomayı verenin de bunu alanın da ceza yasasına göre suç işlemiş olduğunu belirterek, “Şimdi eğer birilerine kıyak geçmek için af çıkarma düşüncesiyle pişmanlıktan bahsetmeye baladılarsa, yani düşünceleri buysa sakın akıllarının ucundan dahi geçirmesinler, hukukun temel prensiplerini ayaklar altına almalarına müsaade etmeyiz bunu bilsinler” ifadelerini kullandı.

Sahte diploma alanların bu fiili işledikleri tarihte yürürlükte bulunan Fasıl 154 Ceza Yasası’na göre bu fiilin suç olarak tarif edildiğini, şimdi geriye dönük olarak yasayı değiştirmenin hukukun temel prensiplerini, adaleti ayaklar altına almak anlamı taşıyacağını belirten Kudret Özersay “Kanunların geriye yürümezliği prensibi esastır. Siz şimdi bazı ülkelerde terör faaliyetlerine çeşitli şekillerde katılanlar için çıkarılan pişmanlık benzeri bir düzenleme yapıp suçlarını ve alacakları cezayı geriye dönük olarak ortadan kaldırırsanız bu Halkın devlete ve adalete olan inancını yerle bir edersiniz. Bu konuda adım atmaya kalkışacak herkes, hangi siyasi partiden olursa olsun, karşısında bizi bulacaktır, Halkı bulacaktır” dedi.

Özersay açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Tatar bir önemli şey daha söyledi: Bu sahte diplomalarla ilgili bir pişmanlık düzenlemesi yapılması ihtimalinden bahsederek bu şekilde diploma alanlar gelip kendileri pişmanlık bildirsinler ve o diplomalar iptal olsun ve yeni bir sistem kurulsun ifadelerini kullandı. Eğer burada düşünülen pişmanlık adı altında bu suçu işleyenlerin ve o sahte diplomaları almayı kabul ederek buna ortak olanların bir çeşit affedilmesi gibi bir şeyse bu kabul edilemez.

Hukukun temel prensiplerinden birisidir: O fiilin işlendiği tarihte yürürlükteki yasaya göre o fiil suç teşkil ediyorsa siz sonradan yasal düzenleme yaparak bunu geriye doğru değiştirip suç olmaktan çıkaramazsınız.”