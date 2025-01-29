Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturması bulunan milletvekilinin henüz dosyasının Başsavvcılığa iletilmediğini belirtti.

Özersay Polis Genel Müdürü’nün, ilgili dosyaların 4-5 gün içinde Başsavcılığa gönderileceğini söylediğini hatırlatarak, “İki ay geçti, ancak dosyalar neden Başsavcılığa ulaşmadı? Bu gecikmenin sebebi ve sorumlusu kim?” şeklinde konuştu.

Özersay, konuyla ilgili olarak 25 Kasım’da Başsavcılığa soru yönelttiklerini belirterek “Soruşturma dosyası hazır mı? Dosya Meclis’e gönderilecek mi? Dokunulmazlığın kaldırılması için bir adım atılıyor mu?” gibi sorular yönelttiklerini hatırlattı.

Başsavcılığın verdiği yazılı yanıtta, polis tarafından kendilerine henüz herhangi bir dosyanın gönderilmediğinin ifade edildiğini belirten Özersay, sürecin gecikmesine dikkat çekti.

Bu durumun kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulayan Özersay, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Polisimize güvenimiz tamdır ancak bu, sürecin takipçisi olmayacağımız anlamına gelmez. Bugün gelen resmi yanıtı kamuoyuyla paylaşarak yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz. Bu sorulara yanıt verilmelidir” dedi.