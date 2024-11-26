Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini savunarak, "Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, kürsü dokunulmazlığı milletvekillerine yeterlidir. Anayasa’da değişikliğe gidilmeli ve bu kadar geniş dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili dokunulmazlıklarının geniş kapsamlı halinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, açıklamasında sahte diploma soruşturması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Sahte diploma soruşturmada geri dönüş olmadığını vurgulayan Özersay, "Sahte diploma iddiasıyla hakkında polis soruşturması yürütülen Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekiliyle ilgili soruşturmanın takipçisi olacağız ve konunun kapatılmasına veya üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Polis Genel Müdürü’nün dünkü açıklamasına değinen Özersay, bir milletvekili hakkındaki dosyanın savcılığa gönderildiğini, düzenleme için tekrar polise iade edildiğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden savcılığa iletileceğini belirtti.

Özersay, dosyanın savcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesi gerektiğine de dikkat çekerek, "Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması artık kaçınılmaz oldu. Eğer sahte diploma alma ve tedavüle sürme konusunda işlenmiş bir suç varsa, buna mahkemeler karar vermeli ve suçlu bulunursa cezasını çekmelidir.” dedi.

Halkın Partisi’nin süreci kararlılıkla takip edeceğini ve bu mücadelenin daha ileri aşamalara taşınacağını belirten Özersay, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.