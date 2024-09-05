"AMELİYALAR DURMA NOKTASINA GELDİ"

Özersay, hükümetin sağlık yatırımlarını yeterli bulmadığını belirterek, ameliyatların durma noktasına geldiğini vurguladı.

Başhekimin mesajını alıntılayan Özersay, "Başhekim defalarca yazmasına rağmen, ameliyatlar için ihtiyaç duyulan alet ve malzemelerin temin edilmediğini belirtiyor. Ameliyat sırasında kullanılan tek cihazın arızalanması nedeniyle ciddi zorluklar yaşanmış ve şu anda bel fıtığı ameliyatları dışında başka bir operasyon yapılamaz hale gelinmiştir" dedi.

"BİR ZAHMET AMELİYATLAR İÇİN MALZEME TEMİN EDİN"

Özersay, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanındaki açıklamalarına da tepki gösterdi. Özellikle Başbakan Ünal Üstel'in "Sağlık alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor" sözlerine karşılık olarak, "Kurultay yoğunluğunuzdan fırsat bulursanız, bir zahmet ameliyatların yapılması için gerekli olan alet ve malzemeyi temin edin," ifadelerini kullandı.

Sağlık sisteminde yaşanan bu tür eksikliklerin halkın sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Özersay, yetkililere acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Özersay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hastaneyi yönetmeye çalışan bir doktorun İSYAN Inı gösteren bir belgedir bu! Başhekim ne diyor? Yapacağımız AMELİYATLAR için İHTİYACIMIZ OLAN alet ve malzeme DEFALARCA YAZMAMIZA RAĞMEN temin edilmedi diyor! Bir AMELİYAT SIRASINDA yarı buçuk çalışır halde ve tek olan cihazın DİŞLİSİ KIRILMIŞ ve ameliyatta ciddi zorluklar yaşanmıştır diyor. Bel fıtığı ameliyatı dışında HERHANGİ BİR BAŞKA AMELİYAT YAPAMAZ duruma geldik diyor. Size daha ne desin? Sağlıkta bu EKSİKLER VE İHTİYAÇLAR belki de insan sağlığını tehlikeye atarken Ünal bey sağlıkla ilgili ne diyor? “Hükümetimizin sağlık alanındaki YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN devam ediyor” diyor! Sağlık Bakanı ne diyor? “Sağlıkta YATIRIM VE ATILIMLAR devam ediyor” diyor. Ünal bey hassaten rica ediyorum, eğer olur da kurultay yoğunluğunuz elverir de zaman bulursanız bir zahmet YATIRIMA ve ATILIMA bir ara verin de en azından ameliyatların yapılması için gerekli olan ALET ve MALZEMEYİ alıp hastalara şifa vermeye çalışan doktorlarımıza ulaştırın…" BİR ZAHMET!!!