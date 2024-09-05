"AMELİYALAR DURMA NOKTASINA GELDİ"
Özersay, hükümetin sağlık yatırımlarını yeterli bulmadığını belirterek, ameliyatların durma noktasına geldiğini vurguladı.
Başhekimin mesajını alıntılayan Özersay, "Başhekim defalarca yazmasına rağmen, ameliyatlar için ihtiyaç duyulan alet ve malzemelerin temin edilmediğini belirtiyor. Ameliyat sırasında kullanılan tek cihazın arızalanması nedeniyle ciddi zorluklar yaşanmış ve şu anda bel fıtığı ameliyatları dışında başka bir operasyon yapılamaz hale gelinmiştir" dedi.
"BİR ZAHMET AMELİYATLAR İÇİN MALZEME TEMİN EDİN"
Özersay, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanındaki açıklamalarına da tepki gösterdi. Özellikle Başbakan Ünal Üstel'in "Sağlık alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor" sözlerine karşılık olarak, "Kurultay yoğunluğunuzdan fırsat bulursanız, bir zahmet ameliyatların yapılması için gerekli olan alet ve malzemeyi temin edin," ifadelerini kullandı.
Sağlık sisteminde yaşanan bu tür eksikliklerin halkın sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Özersay, yetkililere acilen harekete geçme çağrısında bulundu.
Özersay'ın paylaşımı şu şekilde: