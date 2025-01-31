“Adalet ilkesine aykırı bir durum oluşabilir”



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay bedelli askerlik konusunu son bir yıldır ülke gündemine taşıdıklarını, rakamların asgari ücret nedeniyle ödenemeyecek duruma geldiğini yineledi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, bu konuyu defalarca vurguladıklarını ve sonunda UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın yasa önerisi verdiğini anımsatarak “Bu yasa önerisine hükümetin sahip çıkıp çıkmayacağı belirsizdir. Eğer gerekli ilave düzenlemeler eklenmezse halihazırda ödeme yapıp henüz askere gitmemiş olanlarla yeni düzenlemelere göre ödeme yapacaklar arasında ciddi bir adaletsizlik ortaya çıkacaktır. Her durumda bu önerinin ivediliği olmaksızın gündeme gelmiş olması hükümetin buna sahip çıkmayabileceğini, işi yokuşa sürüp zamana yaymaya çalışacağını göstermektedir” ifadelerini kullandı.



Canaltay tarafından verilen yasa önerisinin Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Özersay, sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.



-“Bu bir yasa tasarısı değil, yasa önerisidir, hükümetin sahip çıkıp çıkmayacağı belli değil”



Özersay, önerinin Resmî Gazetede yayımlanmasının, hükümetin resmi bir yasa tasarısı sunduğu anlamına gelmediğini belirtti. Meclis iç tüzüğüne göre, milletvekilleri tarafından verilen yasa önerilerinin Meclis Başkanlığı tarafından yayımlandığını hatırlatan Özersay, “Bu bir yasa tasarısı değil, bir milletvekili tarafından sunulmuş yasa önerisi. Hükümet bu öneriye sahip çıkacak mı? Meclis komitesinde ve genel kurulda nasıl bir tutum sergileyecekler? Bu maddeler aynen korunacak mı? Bunlar büyük soru işaretleri” ifadelerini kullandı.



-“Sürecin hızlandırılması gerekirdi”



Özersay, önerinin ivediliğinin alınmamış olmasını da eleştirerek, bunun süreci gereksiz yere uzattığını ifade etti.

“İvedilik alınmadığı için yasa önerisi 20 gün boyunca halkın bilgisine sunulacak. Ancak ivedilik kararı alınmış olsaydı, süreç 7 gün içinde komiteye taşınabilirdi. Bu süreç ilerledikçe ivediliğin alınması yönünde bir adım atılabilir” dedi.

Özersay, yeni düzenleme ile birlikte bedelli askerlik ücretini daha önce yüksek rakamlarla ödeyen gençler ile yeni yasadan faydalanarak indirimli ödeme yapacakların aynı celpte yer almasının ciddi bir adaletsizlik yaratabileceğini söyledi.



Özersay, “Halihazırda yüksek ücretle ödeme yapanlar ya da taksitlerini tamamlayanlar var. Şimdi yeni düzenlemeyle çok daha düşük bir ücret ödeyecek olanlarla aynı dönemde askerlik yapacaklar. Bu, adalet ilkesine zarar verir. Ayrıca, geçmişte bedelli askerlik ücretini ödeyen gençler, asgari ücret artışında farkı ödemek zorundaydı. Şimdi bir indirim söz konusuysa, bu indirimin daha önce ödeme yapmış ancak henüz askerlik yapmamış olanlara da yansıtılması gerekir,” dedi.



-“Sürecin takipçisi olacağız”



Özersay, önerinin meclis komitesine geldikten sonra nasıl bir süreç izleneceğini ve hükümetin tutumunu dikkatle takip edeceklerini belirtti.

Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde meclis komitesinde ele alınacak.