Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, New York Temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü.

BM Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşmede Cumartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü toplantıya ilişkin hazırlıklar ele alındı. Güneş Onar’ın, DiCarlo’ya Kıbrıs Türk tarafının söz konusu üçlü görüşmenin seyri ve içeriğine dair düşüncelerini de aktardığı, toplantının samimi ve yapıcı bir atmosferde geçtiği bildirildi.

Özel Temsilci Güneş Onar’a New York temaslarında Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve KKTC New York Temsilciliği’nde görevli diplomat Mustafa Erçakıca eşlik ediyor.