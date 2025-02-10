CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile dün akşam yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2,5 saat sürdü.