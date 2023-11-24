Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, “KKTC Cumhuriyet Meclisi Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi”ni temsilen Antalya’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) İhtisas Komisyonu toplantısı çerçevesinde temaslarda bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, vekiller, TÜRKPA İhtisas Komisyonunun “Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi” başlıklı toplantısı çerçevesinde ilk gün yapılan oturumlarda söz alarak görüşlerini ortaya koyarken toplantının ikinci gününde yer alan oturumları da takip etti ve konuk ülkeler ile görüşmeler gerçekleştirdi.

- Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile görüşme

Özdenefe ve Canaltay, TÜRKPA toplantısına katılan Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde kadının güçlenmesi ve toplumsal hayatta daha aktif rol alması noktasında nelerin yapılabileceği konusunda fikir teatileri yapıldı.

Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan da yer aldı.

- Ülke temsilcileri ile temaslar

Toplantıya katılan ülke temsilcileri ile de temaslar gerçekleştiren Özdenefe ve Canaltay, bu çerçevede başta Türkiye heyeti olmak üzere, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’ı temsilen TÜRKPA toplantısına katılan milletvekilleri ile bir araya geldiler.

Kadınların güçlenmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin TÜRKPA toplantılarında ele alınmasının önemi vurgulanırken, Kıbrıs Türk kadınının geçmişten günümüze mücadelesi ve toplumdaki yeri konusunda milletvekillerine bilgiler verildi.

Görüşmelere heyette yer alan Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da eşlik etti.

TÜRKPA toplantısına katılan Cumhuriyet Meclisi heyeti dün akşam yurda döndü.