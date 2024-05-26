Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Mağusa Kültür Derneğini ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, ziyarette, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Şifa Çolakoğlu da yer aldı.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican ziyaret nedeniyle teşekkür ederken derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İyican, dernek çatısı altında gerçekleşen kurslarda el sanatları, resim, oymacılık, seramik, dikiş ve geri dönüşüm çalışmaları yapıldığını ifade ederek, Yeşil Bilezik Projesi ile toplumun çevre okur yazarlığı düzeyini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İyican ayrıca 32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında 28 Mayıs Salı saat 14.30’da R.R.Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde İlkokullar arası Dans Buluşması, Gazimağusa Bandabuliya’da Kültürümüzü Yaşatalım Sergisinin açılışı ve 1 Haziran’da saat 18.00’de Namık Kemal Lisesi önünden başlayacak Festival Yürüyüşü programı ile ilgili detaylı bilgi aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında derneği yaptığı çalışmalardan dolayı kutlayarak, örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Derneğin özellikle kadınlara yönelik faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdenefe, üretimde kadının rolünün artmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Kadınların özellikle ekonomik ve sosyal hayatta görünür olabilmelerinin, üretebilmelerinin ve emeklerinin karşılığını alabilmelerinin devlet politikası olması gerektiğine işaret eden Özdenefe, bu anlamda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin de desteklenmesi gerektiğine değindi.

Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Özdenefe, Mağusa Kültür Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.