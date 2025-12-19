Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) heyetini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Şenay Ekingen başkanlığındaki KÖDER heyeti ile bir araya gelen Özdenefe, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği yönetim kurulunu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Özdenefe, 2020 yılından beri derneğin çalışmalarını büyük bir takdirle takip ettiğini belirtti.

Kısa süre zarfında genç bir derneğin çok büyük çalışmalara ve başarılara imza attığını dile getiren Özdenefe, derneğin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı belgesellerin Kıbrıs Türk halkının tarihini hatırlaması ve geleceğe hazırlanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Özdenefe, öncü Kıbrıs Türk kadınlarının ilham veren hikâyelerinin anlatıldığı ve geçmişten geleceğe köprü kuran çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kadın öykülerinin, annelerimizden ve ninelerimizden duyduğumuz isimlerin yeni nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Özdenefe, “Toplumsal hafızamıza yerleştirip kalıcı hale getiriyorsunuz. Kıbrıs Türk halkı olarak bu özverili çalışmalarınızdan dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen ise, “Kadın öyküleri olarak kurulduğumuz zamandan beri desteğiniz yakınlığını hiç eksilmedi. Sürekli yanı başımızda durup bizleri teşvik ettiniz.” diyerek teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.