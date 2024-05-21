Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve İnsan Kaynakları Derneği üyelerini kabul etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, kabulde CTP Milletvekili Ürün Solyalı da hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da yer alan kabulde AB finansmanıyla gerçekleşen "Herkes İçin Eşit Haklar Projesi" kapsamında ‘işyerinde mobbing’ ile ilgili hazırlanan yasa çalışması KTBB Başkanı Hasan Esendağlı tarafından Özdenefe’ye sunuldu.

Özdenefe, burada yaptığı konuşmada hazırlanan taslağın ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu ve mevzuattaki önemli bir eksikliğin giderilmesine vesile olacağını ifade ederek, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Özdenefe, Mobbinge uğrayan bireylerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesinin yanında mobbing ile ilgili farkındalığın artırılması ve destek mekanizmalarının da hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Milletvekili Solyalı ise sürecin devamı ve çalışmanın son şeklini alıp yasalaşması için destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da yaptığı konuşmada projeyle ilgili bilgi verdi ve çalışmanın bir taslak olarak mobbinge dair bir yasama faaliyetine önayak olmasının amaçlandığını ve bunun da başarıldığını ifade etti.

Esendağlı, projenin tamamlanmasından sonra da bu yasama faaliyetinde KTBB olarak mevzuat değişiklikleriyle ilgili çalışmalara katılmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, projenin hukuksal bacağının iki önemli çalışmayı içerdiğini, bunlardan birinin ülkedeki yasaların ve ilgili mevzuatın özel sektör çalışanlarının hakları bağlamında incelenip değerlendirilmesi, ikincisinin de mobbing yasasının taslağı olarak üzerinde çalışılabilecek bir metin ortaya konulabilmesi olduğunu anlattı.

Gündüz, yapılan yasal analizde sadece yasalarda düzenlenmemiş konuların tespitiyle yetinmediklerini ve birlikte çalıştıkları Avukat Ayşen Özdenefe ile birlikte tüm mevzuatta değiştirilmesi gereken, sorunlu yerlere işaret ettiklerini, aynı zamanda mevzuat ile uygulamanın birbirinden farklılaştığı noktalara da değindiklerini söyledi.

Heyet üyeleri de mobbingin ciddi bir sorun olarak hemen her sektörde görüldüğünü ve Cumhuriyet Meclisi’nin de siyasi iradesiyle bu sorunun çözümüne katkı koyabileceği düşüncesini dile getirdi.

Heyette, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren, İnsan Kaynakları Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Türkdoğan, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat, projenin hukuki boyutuyla ilgili olarak çalışan Yrd. Doç.Dr. Nurcan Gündüz, projenin eğitim koordinatörü Arif Osum, projenin iletişim uzmanı Asya Akmandor ve İKD'den İrem İlksoy yer aldı.