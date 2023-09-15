Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, aydınlık yarınların geleceği olan tüm çocukların ve onları en iyi şekilde yetiştirecek öğretmenlerin 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak, yeni dönemin sağlıklı, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesini diledi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Özçınar, 2023-2024 eğitim öğretim yılının haftaya başlayacak olmasından dolayı belediyenin, sınırlarındaki okullarda çevre temizliği, bahçe düzenlemesi, yeşil alan düzenlemeleri gibi birçok alanda desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Özçınar, okul ve öğretim kadrolarının yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, Güzelyurt Belediyesi’nin de her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların daha temiz ve daha düzenli okullarda eğitim görmelerine olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını program dâhilinde yürüttüğünü kaydetti.

Özçınar, Belediye Temizlik Bölümü ekipleri program kapsamında gerekli çalışmalarını yaparken, trafik güvenliği açısından okulların giriş ve çıkış noktaları ile yaya geçiş üstünlüğü olan bölgelere ekipler tarafından yaya geçidi çizimleri yapıldığını ifade etti.