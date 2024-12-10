Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kazakistan’ın Almati Bölgesi’nin Esik Enbekshikazakh Belediye Başkanı Koszhanov Marat Zhametuliy ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş de hazır bulundu.

K. T. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kardeş belediyecilik anlamında ilişki kurmanın önemine dikkat çekti. Özçınar, heyete, K. T. Belediyeler Birliği’nin Avrupa Konseyi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nda (UCLG-MEWA) temsiliyetinin bulunduğunu anlatarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Geçen Eylül ayında TDBB Koordinasyonunda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği arasında imzalanan protokolü anımsatan Özçınar, Türk Dünyası’nın daha güçlü olmak adına birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Özçınar, Kazakistan ile de ilişkilerin geliştirilmesi için çalışma şansı yakalanabileceğini söyledi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan iki belediye arasındaki iş birliği ve kardeşlik protokolü çerçevesinde Kazakistan heyetinin ülkede bulunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.